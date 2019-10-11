Во время своего совместного с принцем Гарри визита в Африку Меган Маркл снова «отличилась». Своим поступком она одновременно навлекла на себя осуждение фанатов и допустила очередное нарушение королевского этикета.

Это произошло во время приема в Британском консульстве в Йоханнесбурге на мероприятии, посвященном расширению сотрудничества Британии с ЮАР – в области предпринимательства и инвестиций. Тогда 38-летней Меган представили местную бизнесвумен Никиви Длова. Эта дама, занимающаяся виртуальным бизнесом, решила познакомить герцогиню с одним из своих продуктов – мобильным приложением с фильтром. Меган живо заинтересовалась творением Никиви и захотела опробовать его на себе. Для начала, Маркл сделала сэлфи, что категорически не рекомендуется по протоколу делать членам королевской семьи. А затем еще «примерила» на себя не что-нибудь, а фантазийную корону, украшенную цветами. И выражение лица у нее было, при этом, чрезвычайно довольное.

Конечно, герцогиня, наверное, не ожидала, что Длова выложит видео с примеркой короны в сториз на своей страничке в соцсети. «Вот, теперь у нее наконец-то есть корона!» — так Никиви подписала видео. И эти кадры сразу же стали предметом шуток пользователей. Большинство из них сошлось во мнении, что Меган днем и ночью мечтает о настоящей, королевской короне у себя на голове. Но в отсутствии таковой, решила пока удовлетвориться цветочной…

Издание «7Дней» отмечает, что на самом деле, вероятность того, что Маркл получит когда-либо настоящую корону, практически равна нулю. Ведь ее супруг Гарри – лишь шестой в очереди к британскому престолу. Ведь до него в списке претендентов на трон значатся принц Чарльз, Уильям и еще трое детей принца и герцогини Кэтрин.

Minval.az