Террористы РПК подвергли район Нусайбин турецкой провинции Мардин обстрелу с территории Сирии, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате обстрела террористов восемь мирных жителей погибли и 35 получили ранения.

Minval.az