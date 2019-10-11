Террористы РПК подвергли район Нусайбин турецкой провинции Мардин обстрелу с территории Сирии, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В результате обстрела террористов восемь мирных жителей погибли и 35 получили ранения.
Террористы РПК подвергли район Нусайбин турецкой провинции Мардин обстрелу с территории Сирии, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В результате обстрела террористов восемь мирных жителей погибли и 35 получили ранения.
Дата: 2019/10/11 22:41
Раздел: Мир
Просмотров:
23
Во время своего совместного с принцем Гарри визита в Африку Меган Маркл снова «отличилась».
США, если это потребуется, способны парализовать турецкую экономику, предупредил в пятницу американский министр финансов Стивен Мнучин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска ведут в Сирии борьбу не с курдами, а
США призывают Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии.
Профессор из Оксфорда обругал студенток за откровенную одежду, посоветовал учащимся «с животом» отказаться от облегающих платьев и
Военнослужащие Турции зачистили от террористов 13 населённых пунктов на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Anadolu.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил короля Испании Филиппа VI по случаю национального праздника Королевства Испания.
Группа исследователей из Массачусетского технологического института в США выяснила, насколько был прочен мост, проект которого разработал Леонардо да
Житель индонезийской провинции Восточная Ява вернулся домой после собственных похорон. Об этом сообщает AsiaOne.