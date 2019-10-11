Операция ВС Турции «Источник мира» направлена не против курдского населения Сирии, а против действующих на территории этой страны террористических организаций. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что турецкие военные находятся в Сирии «не для расчленения этой страны, а для защиты проживающего там населения, его прав».

«Операции Турции на севере Ирака и Сирии не направлены против территориальной целостности и суверенитета этих стран», — заявил президент Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

«Мы очистим от террористических организаций восток Евфрата, так же, как мы сделали это на западе Евфрата. Обеспечим безопасность наших южных границ, а также безопасное возвращение сирийцев на родину», — выразил уверенность турецкий лидер.

Он напомнил, что в течение длительного периода борьбы с терроризмом Турция потеряла тысячи военных и мирных жителей, столкнулась с «варварскими действиями, направленными против детей, младенцев и школ».

Президент Эрдоган отметил также, что Запад игнорирует тот факт, что PYD /YPG такая же террористическая организация, как и ДЕАШ, РКК.

Minval.az