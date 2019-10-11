В России доподлинно знают, что Гарегин Нжде был пособником нацистов, в связи с чем попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна представить Нжде как человека, не имеющего никакого отношения к нацистскому движению, вызывают лишь сожаление, — заявил сегодня в беседе с онлайн-порталом «Вестника Кавказа» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Напомним, что на заседании саммита глав государств СНГ в Ашхабаде, в преддверии подписания совместного обращения о недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что Армения продолжает героизировать пособника нацистов Гарегина Нжде. Выступавший следующим Никол Пашинян попытался обвинить Ильхама Алиева в неуважении к армянскому народу и представить общеизвестные исторические факты и официальные документы как личное мнение президента Азербайджана.

«Заявление Пашиняна по поводу Нжде – та же самая политика, которую сегодня проводят страны Балтии, защищающие бывших эсэсовцев, воевавших против Советского Союза и отнесенных к военным преступникам. Я бы рекомендовал господину Пашиняну открыть 12-томную энциклопедию «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», изданную главной редакционной комиссией Министерства обороны РФ. Там, в частности, изложена официальная точка зрения российских спецслужб по поводу Гарегина Нжде», — предложил Игорь Коротченко Николу Пашиняну восполнить пробел в образовании.

«В 6 томе этой энциклопедии есть статья «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», речь идет о контрразведке СМЕРШ. Там, цитирую, написано: «В рамках агентурного дела на абвер-группу 114 («Дромедар») контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала Дашнакской армии, иммигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, не допустив совершения ими диверсионных террористических актов, остальных объявили в розыск». Таковы документальные данные», — подчеркнул военный эксперт.

«В контексте рассматриваемой нами темы не имеет принципиального значения вопрос о том, сколько конкретно диверсантов и террористов завербовал Нжде для спецслужб нацистской Германии. Важно другое – в современной России доподлинно знают, что Нжде был секретным агентом нацистов, крупным вербовщиком агентуры, не просто для разведывательно-агентурной работы, а именно для совершения диверсионно-террористических актов в тылу действующей советской армии и на территории СССР. Поэтому Нжде – нацистский коллаборант и преступник», — обратил внимание Игорь Коротченко.

«А то, что нынешний лидер Армении покрывает его, вызывает только сожаление и вопросы, так ли хорошо господин Пашинян знает историю. Пусть он почитает материалы, которые опубликованы в фундаментальном официальном издании, в этой 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», где Российская Федерация с официальных позиций дала оценку, в том числе, Гарегину Нжде», — заключил главный редактор журнала «Национальная оборона».

Minval.az