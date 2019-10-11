Страны НАТО, осудившие турецкую военную операцию в Сирии, занимают двуличную позицию, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсем Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.

«Некоторые страны НАТО сделали осуждающие заявления. Мне этого не понять. Все знают, что РПК и YPG — одно и то же. Все говорят, что наша обеспокоенность законна. Тогда законно и наше право бороться с причиной этого беспокойства. Вы поддерживаете нашу обеспокоенность, но отрицаете наше право на операцию, да еще и поддерживаете террористов. Это двуличие», — сказал Чавушоглу.

Minval.az