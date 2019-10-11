Президент Владимир Путин выразил сомнение в том, что Турция после начала своей военной операции на северо-востоке Сирии будет способна сдерживать боевиков террористической группировки ИГИЛ в этом регионе арабской республики.

«На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ, они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, они (боевики ИГИЛ) просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия — и как быстро — взять это под контроль», — заявил сегодня, 11 октября, российский лидер на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

По данным Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, в этом районе находятся «сотни и тысячи боевиков», отметил президент РФ.

«Если говорить о странах СНГ, то это реальная для нас с вами угроза. Куда они (боевики) будут деваться? Через территорию Турции и другие территории уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории, потом через Иран будут двигаться куда-то через другие страны региона? Мы должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование возникающей новой угрозы», — добавил Путин, обращаясь к коллегам на саммите Содружества.

Minval.az