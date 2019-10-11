Американский ежемесячный журнал GQ вручил нападающему «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху награду.

27-летний форвард был признан изданием человеком года со Среднего Востока.

«Все мои мечты и цели состояли в том, чтобы стать известным профессионалом, но я не мог себе представить, что достигну того уровня, на котором сейчас нахожусь. Каждый ребенок мечтает попасть на телевидение, но когда я впервые осуществил это, мои цели изменились. Я захотел стать профессионалом за границей, а для этого мне потребовалось стать лучшим», — приводит слова спортсмена GQ.

В прошлом сезоне Салах в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов. В английской премьер-лиге футболист стал автором 22 мячей, еще пять голов нападающий забил в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне на счету Салаха 9 очков (6+3) за 10 матчей в форме «Ливерпуля».

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