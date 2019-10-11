Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует итоги визита премьер-министра Георгия Гахария в Азербайджан, говорится в заявлении главы государства.

«Учитывая национальные интересы и историю двух стран, открытие церквей в комплексе Давид-Гареджи является еще одним шагом по установлению грузино-азербайджанской границы и решения вопроса по комплексу Давид-Гареджи. Азербайджан является нашим стратегическим партнером, и я уверена, что в результате совместных усилий две дружественные страны найдут решение, отвечающее интересам обоих государств», — заявила президент Грузии.

Minval.az