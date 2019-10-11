Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил поддержку турецкой операции на севере Сирии, говорится в полученном РИА Новости сообщении администрации турецкого лидера.

«Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. В ходе переговоров господин Хан выразил свою поддержку операции «Источник мира». В ходе переговоров также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы», — говорится в сообщении.

Minval.az