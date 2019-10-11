Евросоюз опасается, что военная операция Турции в Сирии приведет к новым потокам беженцев из арабской страны. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД 28 стран сообщества в Люксембурге, передает ТАСС.

«Мы очень опасаемся, что это подорвет политический процесс и приведет к новым потокам беженцев», — сказал он.

Дипломат подтвердил, что главы МИД обсудят в Люксембурге действия Турции в Сирии. «Министры, как ожидается, пошлют очень ясный сигнал Турции с призывом прекратить односторонние военные действия», — подчеркнул он.

На вопрос журналистов о том, будут ли обсуждаться санкции в отношении Анкары, представитель ЕС сказал: «Что именно будет сделано (в ответ на операцию Турции — прим. ТАСС), обсудят в понедельник министры. Я не хочу прогнозировать обсуждение министров, они будут решать этот вопрос».

Он также сообщил, что угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана открыть дверь для беженцев в Европу, если ЕС назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, абсолютно неприемлемы. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз многое сделал, чтобы помочь Турции с беженцами. «Мы многое сделали, чтобы помочь Турции с беженцами. Мы уже предоставили 90% средств от €6 млрд», — отметил он.

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