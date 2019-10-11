Против Турции могут быть введены санкции за операцию в Сирии. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите Евросоюза, заявила госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален, ее цитирует ТАСС.

Они отметила, что на севере сирийского государства создаются «шокирующие условия для мирных жителей». По ее словам, в настоящее время вопрос введения санкций на стадии рассмотрения.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе с 17 по 18 октября.

Напомним 9 октября Анкара объявила о начале операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии. Анкара обещает действовать в Сирии «сдержанно». Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что операция направлена не только против курдских вооруженных формирований, но и против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Страна намерена создать в Сирии зону, свободную от них. Действия Турции осудили Евросоюз, США и ООН.

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