Взрыв произошел на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии.
Взрыв, произошедший на нефтяном танкере иранской компании в Красном море, мог быть терактом, сообщает агентство ISNA.
Телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на заявление владельца танкера госкпорорацию National Iranian Oil Company сообщил, что танкер, вероятно, был атакован при помощи двух ракет.
По версии компании, на танкере произошли два взрыва — с интервалом примерно в 20 минут (6:00 и 6:20), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.
После взрыва на иранском танкере в Красном море произошла утечка нефти.
Экипаж иранского танкера, на котором произошел взрыв в Красном море, находится в безопасности.