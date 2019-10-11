Взрыв произошел на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии.

Взрыв, произошедший на нефтяном танкере иранской компании в Красном море, мог быть терактом, сообщает агентство ISNA.

Телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на заявление владельца танкера госкпорорацию National Iranian Oil Company сообщил, что танкер, вероятно, был атакован при помощи двух ракет.

По версии компании, на танкере произошли два взрыва — с интервалом примерно в 20 минут (6:00 и 6:20), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.

После взрыва на иранском танкере в Красном море произошла утечка нефти.

Экипаж иранского танкера, на котором произошел взрыв в Красном море, находится в безопасности.

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