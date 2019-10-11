В МИД Нидерландов рассказали, почему было принято решение отказаться от другого названия страны — Голландия.

Об этом сообщает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Нидерланды, в качестве официального названия нашей страны, является более предпочтительным.

«Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну», — пояснил данную инициативу представитель голландского МИД.

Отмечается, что такое решение обусловлено необходимостью лучше представить голландские ценности и избежать «двусмысленности».

В МИД также подчеркивают, что отказ от названия Голландия позволит унифицировать обозначения для развития экспорта и туризма.

Minval.az