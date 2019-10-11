На Японию надвигается тайфун «Хагибис», сопоставимый по силе с тайфуном «Ида», который обрушился на страну в 1958 году.

Об этом сообщает ТАСС.

Как известно, во время «Иды» погибли свыше 1,2 тысяч человек.

Согласно имеющейся информации, «Хагибис» достигнет региона Токай или Канто в пятницу, 11 октября.

Как сообщается, это произойдет вечером.

Ожидается, что после суток стихийное бедствие направится на северо-восток к региону Тохоку.

По данным синоптиков, тайфун принесет с собой сильный ветер и рекордно сильные дожди. В связи с этим метеорологи предупреждают об угрозе штормов, оползней, а также затоплений.

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