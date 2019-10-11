Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с турецкой операцией на северо-востоке Сирии у США есть три варианта действий, один из которых — посредничество в переговорах между Турцией и курдами.

Об этом американский лидер написал в четверг у себя в Twitter.

«Мы на 100% победили халифат ИГ, у нас больше нет войск в атакованном Турцией районе в Сирии. Мы прекрасно выполнили свою работу. Теперь Турция атакует курдов, они воевали друг с другом в течение 200 лет. У нас есть выбор из трех вариантов: направить тысячи военнослужащих и одержать военную победу, серьезно ударить по Турции в финансовом плане и с помощью санкций или стать посредником [для заключения] соглашения между Турцией и курдами», — написал он.

Американский президент при этом сообщил, что США могут пойти на очень жесткие меры относительно санкций против Турции.

Minval.az