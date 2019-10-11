Соединенные Штаты введут санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по гражданскому населению на севере Сирии, однако пока что примеров подобного поведения со стороны Анкары в Вашингтоне не зафиксировали.

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

«Речь идет об этнических чистках, неизбирательных артиллерийских, воздушных и других ударах, направленных против гражданского населения. Мы сейчас следим за этим, мы пока не видели серьезных примеров этого. Однако пока рано об этом говорить, турецкие силы на самом деле пока не продвинулись значительно и в большом количестве через границу, так что мы пока находимся на раннем этапе. Но именно по этой причине мы делаем так много предупреждений, мы очень сильно обеспокоены по поводу таких неизбирательных обстрелов», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие конкретно действия Турции спровоцировали бы введение санкций со стороны США.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом объявил ему о том, что турецкие войска планируют углубиться на территорию Сирии на 30 км для создания буферной зоны. Власти Турции намерены расселить там 3-4 млн сирийских беженцев.

При этом Эрдоган, по его словам, обращался к американским властям с просьбой об оказании военной помощи перед началом операции, но получил от Трампа отказ. «США не окажут никакой военной поддержки. Турки просили об этом на разных уровнях и в разное время, в том числе во время звонка в воскресенье. Мы дали им ясно понять, что этого не будет», — подчеркнул ведущий брифинга.

Власти США не контактировали с сирийским правительством по вопросу проведения Турцией операции на севере Сирии, добавил представитель Госдепартамента.

Его спросили, велись ли какие-либо переговоры между Вашингтоном и Дамаском по поводу турецкой операции. «У нас не было никаких контактов с сирийским правительством по этому вопросу», — отметил он.

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