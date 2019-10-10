США и Россия на закрытом заседании СБ ООН отклонили предложение принять совместную декларацию, осуждающую Турцию за проведение контртеррористической операции «Источник мира».

По данным диписточников, которые приводит «Анадолу», с соответствующей инициативой выступили представители ряда стран. Однако США и Россия настояли на исключении из заявления термина «осуждение».

Закрытая встреча Совбеза состоялась в четверг по инициативе пяти европейских членов Совета — Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

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