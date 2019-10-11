Популярный актер Дмитрий Марьянов скончался два года назад. Но только теперь закончилось следствие по этому скандальному делу. Следственный комитет обнародовал официальную причину смерти артиста.

К трагическому уходу 47-летнего Марьянова привел сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.

С 6 по 15 октября актер находился в реабилитационном центре «Феникс», где проходил лечение от алкоголизма. Причем Дмитрий не раз жаловался сотрудникам на плохое самочувствие и боль в ноге.

Однако директор центра никак не реагировала на жалобы, отказывалась доставить актера в больницу и запретила вызывать скорую помощь, так как намеревалась продолжить социальную адаптацию Марьянова в стенах центра. Дмитрия Марьянова можно было спасти, если бы не действия главы реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой. К этому выводу пришли следователи, изучавшие обстоятельства смерти актера. За это время были допрошены более 50 свидетелей, проводились обыски и экспертизы, заключения которых легли в основу обвинения Богдановой.

Кроме того, как показало расследование, 15 октября, в день смерти Дмитрия, Богданова запретила сотрудникам центра вызывать бригаду скорой помощи, несмотря на жалобы артиста на плохое самочувствие.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Директора центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности. Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.

К слову, сама Ксения Бик осталась удовлетворена результатами расследования. «Это вина реабилитационного центра, этим людям доверили жизнь человека. Я очень надеялась, что следствие будет объективным, и оно было объективным», — отметила вдова Марьянова, которую цитирует издание «7Дней».

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