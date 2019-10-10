Вооруженные силы Турции уничтожили 174 террориста в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии.

Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«В рамках операции «Источник мира» были нейтрализованы еще 19 террористов из PKK/YPG-PYD. Таким образом общее число уничтоженных террористов составляет 174″, сообщило турецкое военное ведомство.

Агентство «Анадолу» отмечает, что турецкие военные и поддерживающая их группировка «Сирийская национальная армия» за время стартовавшей в среду операции на северо-востоке Сирии взяли под контроль семь населенных пунктов.

Minval.az