Жительницы Ирана 10 октября смогли посетить футбольный матч между сборными Ирана и Камбоджи, проходящий в Тегеране. Видео с матча, на котором присутствуют женщины, опубликовали пользователи твиттера.

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تشویق بی وقفه زمان برای فتح سکوی جدید.

به دلیل پر شدن ظرفیت سکوهای زنان، سکوی بعدی باز شد. سپر انسانی بانوان نیروی انتظامی هم در نوع خودش بی نظیره#با_من_به_ورزشگاه_بیا#ورزشگاه_آزادی pic.twitter.com/SUZIL2A8KZ — سارا ریاضی (@RiaziSara) 10 октября 2019 г.

Иранкам официально разрешили купить билеты и прийти на отборочный матч чемпионата мира, несмотря на неписаное правило, запрещающее женщинам посещать стадионы.

Билеты на матч начали продавать 3 октября. Женщинам разрешили купить 3500 билетов, хотя стадион «Азади» в Тегеране вмещает 78 тысяч зрителей. Правозащитники из Human Rights Watch считают, что билеты на матч продали не «простым женщинам», а тем, кто приближен к власти.

«Медуза» отмечает, что женщинам запретили посещать футбольные матчи в Иране в 1981 году, после Исламской революции 1979 года. Чтобы попасть на матч, женщины переодевались в мужскую одежду; часто их задерживали. The New York Times уточняет, что в последние годы запрет распространили на баскетбол и волейбол.

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