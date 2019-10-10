Королевский колледж Лондона провёл исследование, согласно результатам которого жители британской столицы каждый употребляют больше кокаина, чем в других городах Западной Европы.

Всего за сутки в мегаполисе потребляется 23 кг чистого наркотика, передают российские «Новости». Следующие в рейтинге — Барселона, Амстердам и Берлин, они сильно уступают лидеру по этому показателю.

За год жители мегаполиса принимают 8 тонн кокаина. При этом, в отличие от других городов, Лондонцы употребляют запрещённое вещество стабильно в течение всей недели, а не по выходным.

Для получения результатов учёные-криминалисты провели анализ сточных вод, выявляя концентрацию бензоилэкгонина — вещества, вырабатываемого человеческим организмом в процессе переработки кокаина.

Minval.az