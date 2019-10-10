Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху присоединился к тем, кто осуждает турецкую военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщило в четверг издание «Таймс оф Израэл» со ссылкой на заявление премьера.
«Израиль решительно осуждает военное вторжение Турции в курдские провинции Сирии и предостерегает Турцию и ее союзников от этнической чистки (в регионе )», — говорится в заявлении Нетаньяху.
Он отметил, что «Израиль приложит все усилия для того, чтобы предоставить гуманитарную помощь доблестному курдскому народу».