Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал страны ЕС, осудившие турецкую военную операцию в Сирии, и пригрозил им открыть границы для сирийских беженцев.

«Мы под угрозой атак террористов, и у нас 3,5 миллиона сирийских беженцев, которые не могут вернуться на родину. И те, кто не видел никогда РПК-YPG (Рабочую партию Курдистана — Силы самообороны сирийских курдов) говорят нам: отойдите в сторону! ЕС, приди в себя наконец. В ЕС никогда не были искренними, постоянно нас обманывали. Если они скажут, что эта операция — оккупация с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Кроме того, он раскритиковал власти Саудовской Аравии и Египта, которые также осудили операцию Турции в Сирии

«Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят. Вы нам не смеете ничего говорить. Египет вообще пусть молчит, там (правит) человек, который убил демократию в своей стране», — добавил турецкий лидер.

Minval.az