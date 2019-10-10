Взрыв прогремел недалеко от аэропорта в австрийском Линце, два человека получили тяжелые ранения. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ЧП произошло на предприятии по утилизации мусора. Подробности пока не приводятся.
Linz: Zwei Schwerverletzte bei Explosion in der Nähe des Flughafens https://t.co/9g5JMBPwEG pic.twitter.com/HGsyzDWx0S
— Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) 10 октября 2019 г.
#Hörsching #Brand #Feuer #Speckgürtel https://t.co/qpHy4PL5o5
— SCHPEKK – Magazin um Linz (@schpekk) 10 октября 2019 г.