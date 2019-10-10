Взрыв прогремел недалеко от аэропорта в австрийском Линце, два человека получили тяжелые ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что ЧП произошло на предприятии по утилизации мусора. Подробности пока не приводятся.

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