Взрыв прогремел недалеко от аэропорта в австрийском Линце, два человека получили тяжелые ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что ЧП произошло на предприятии по утилизации мусора. Подробности пока не приводятся.

Linz: Zwei Schwerverletzte bei Explosion in der Nähe des Flughafens https://t.co/9g5JMBPwEG pic.twitter.com/HGsyzDWx0S — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) 10 октября 2019 г.

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