Полиция Бангладеша арестовала мужчину, который насильно побрил супругу налысо.

Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Во вторник, 8 октября, полицейские получили жалобу от жителей деревни в округе Джайпурхат о применении насилия в отношении женщины. Власти задержали 35-летнего Баблу Мондала (Bablu Mondal), который сбрил волосы своей 23-летней жене.

«Он обнаружил женский волос в завтраке, который приготовила супруга, — отметил начальник местной полиции Шариар Хан (Shahriar Khan). — Мужчина разозлился и обвинил во всем жену. Затем он взял лезвие и силой побрил ей голову».

Мондале предъявили обвинение в намеренном причинении серьезных телесных повреждений и надругательстве над женщиной. Задержанному грозит до 14 лет тюрьмы.

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