Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в соседней Сирии.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении оборонного ведомства страны.

«Операция «Источник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с [нашими] планами», — отмечается в коммюнике.

Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 октября 2019 г.

Minval.az