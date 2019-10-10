Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в соседней Сирии.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении оборонного ведомства страны.

«Операция «Источник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с [нашими] планами», — отмечается в коммюнике.

Minval.az