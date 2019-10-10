Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии. Его слова передает издание Yeni Safak.

По словам Эрдогана, турецкие войска находятся в Сирии в рамках Аданского соглашения. «Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов», — пояснил он.

В ответ на угрозы США турецкий лидер подчеркнул, что сирийский президент Башар Асад не приглашал в страну американскую армию. Кроме того, воздушное пространство над Сирией США также не принадлежит. «Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом [Башара Асада]», — добавил Эрдоган.

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