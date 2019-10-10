Части спецназа ВС Турции продвигаются вглубь районов Сирии, контролируемых боевиками сирийского крыла террористической организации РКК.

С сообщении, размещенном на странице Минобороны в соцсети Twitter, говорится, что в рамках наземного этапа антитеррористической операции «Источник мира» спецназ продвигается в районах к востоку от реки Евфрат.

Кроме того, ВС Турции приступили к проведению наземного этапа контртеррористической операции.

«Вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия в рамках операции «Источник мира» начали наземное наступление к востоку от Евфрата», — говорится в сообщении Министерства национальной обороны страны, передает Анадолу.

Руководство операцией «Источник мира» осуществляется из Командного центра управления ВС Турции при участии министра национальной обороны Хулуси Акара, начальника Генштаба Яшара Гюлера, членов высшего армейского командования.

Согласно сообщению Министерства национальной обороны Турции, на данный момент ВС Турции в рамках операции «Источник мира» нанесли удары по 181 цели террористов.

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