Американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в связи с началом турецкой операции на северо-востоке Сирии предлагают ввести санкции в отношении активов президента Турции Тайипа Эрдогана в США. Основные положения соответствующего законопроекта Ван Холлен опубликовал в среду у себя в Twitter.

Законодатели также считают необходимым внести в санкционный список активы вице-президента страны, глав Министерства национальной обороны, внешнеполитического ведомства, Минфина, Минторга и Министерства энергетики и природных ресурсов.

Помимо этого, документом предлагаются визовые ограничения в отношении представителей турецкого руководства, а также применение против Турции предусмотренных законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») рестрикций за покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Также предусмотрено введение санкций в отношении «любого иностранного лица, которое продает или предоставляет финансовую материальную или технологическую помощь» турецкой армии и запрет на оказание США военной помощи Анкаре, в том числе продажа Турции американских военных технологий и боеприпасов. В документе также обозначены ограничительные меры против турецкого энергетического сектора, они включают рестрикции в отношении иностранных физических и юридических лиц, которые «предоставляют товары, услуги, технологии, информацию или оказывают иную поддержку внутреннему [турецкому] производству нефтепродуктов и природного газа для их использования вооруженными силами страны».

Minval.az