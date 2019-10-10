Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

«На случай, если курды или Турция потеряют контроль, США уже забрали двух боевиков ИГ, известных как Beatles, связанных с казнями посредством обезглавливания в Сирии, из этой страны и [поместили] в охраняемое место, контролируемое Соединенными Штатами. Они худшие из худших», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В среду телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что арабо-курдская вооруженная коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) ввиду военных действий Турции на северо-востоке республики передала американским военным двух членов ИГ, британцев Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха. Коти и Эльшейх являлись членами входящего в ряды ИГ отряда террористов под названием Beatles. Британцам приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. Этот отряд террористов получил свое название из-за британского акцента.

Отмечалось, что американская сторона планирует переправить двух террористов в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности.

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