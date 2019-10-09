Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен ситуацией в северо-восточной Сирии, где проводит военную операцию Турция. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«Генсек ООН глубоко обеспокоен недавними событиями в северо-восточной Сирии. Все военные операции должны осуществляться в соответствии с Уставом ООН и нормами международного гуманитарного права, следует обеспечить безопасность гражданских лиц и гражданской инфраструктуры», — сказал он.

«Генсек ООН подчеркивает, что у конфликта в Сирии нет военного решения, лишь инклюзивный и заслуживающий доверия политический процесс, согласно резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН 2254, позволит обеспечить урегулирование на долгосрочной основе», — добавил Хак. Он напомнил, что, как ранее подчеркивалось в СБ ООН, «при любом решении должны быть соблюдены суверенитет и территориальная целостность Сирии».

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