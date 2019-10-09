Опубликованы первые кадры с места операции «Источник мира» в Сирии. На кадрах, которые представило «Анадолу» — результаты авиаударов по сирийскому городу Тель-Абьяд.

Подразделения турецкой армии вошли в этот город, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Жители города переместились в расположенные по соседству населенные пункты Дербасия и Амуда.

При этом Министерство национальной обороны Турции официально заявило, что ВС Турции и Сирийская национальная армия в рамках операции «Источник мира» начали наземное наступление на востоке реки Евфрат в Сирии.

«Лайф» напоминает, что сегодня, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии, в результате которой страна уже нанесла удары по двум сирийским городам Телль-Абья и Рас-эль-Айн.

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