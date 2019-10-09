Военных США в зоне операции Турции в Сирии нет.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Американских солдат в этом районе нет», — говорится в письменном заявлении Трампа, посвященном начавшейся операции Турции.

Ранее он отдал приказ об отводе американских войск с севера-востока Сирии в преддверии операции Анкары.

«С первых дней, когда я вступил на политическую арену, я ясно заявлял, что не хочу воевать на этих бесконечных и бессмысленных войнах, особенно на тех, которые не приносят выгоды Соединенным Штатам», — добавил Трамп.

Президент США также заявил, что военная операция Турции в Сирии является плохой идеей.

«США не поддерживают эту атаку и дали Турции понять, что эта операция — плохая идея», — говорится в заявлении президента

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