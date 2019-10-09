Самолеты ВВС Турции в среду начали наносить удары по объектам на севере Сирии в рамках военной операции «Родник мира», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Дейли сабах».

По ее информации, удары пришлись по позициям курдских боевиков в пограничном городе Рас-эль-Айне (сирийская провинция Хасака).

Кроме того, по сообщению агентства «Анадолу», огонь по сирийской территории ведет и турецкая артиллерия. Согласно данным агентства, турецкие военные обстреливают из гаубиц расположенный близ границы город Телль-эль-Абьяд.

Minval.az