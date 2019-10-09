Воинская часть Главного разведывательного управления (ГРУ) номер 29155, которую американские СМИ называют элитным подразделением, созданным для «проведения скоординированной кампании по дестабилизации Европы», является обычным учебным центром. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, часть 29155 расположена в районе Измайлово на востоке Москвы и с советских времен готовит военных разведчиков. Военнослужащие на краткосрочных курсах отрабатывают навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других дисциплинах.

Подобные курсы существуют и в других родах войск, отмечает газета. Также такие учебные центры имеют спецслужбы многих стран мира. Эти части являются секретными, но считать их «элитным подразделением по дестабилизации Европы» — большое преувеличение, заявил собеседник «Ведомостей».

Ранее 9 октября газета The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщила, что созданное в России элитное подразделение ГРУ «проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы». По информации собеседников газеты, подразделение существует уже минимум 10 лет и причастно к отравлению семьи экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, смене правящих кругов в Молдавии, а также к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Отмечалось, что отдел находится в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения на востоке Москвы, а командует им генерал-майор Андрей Аверьянов.

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