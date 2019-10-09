Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили планируемую операцию турецких ВС на севере Сирии, сообщает сообщении администрации турецкого лидера.

«Наш президент обсудил с Владимиром Путиным планируемую военную операцию на востоке от Евфрата, которая внесет вклад в дело мира и стабильности в Сирии и откроет путь процессу политического урегулирования ситуации в стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров Эрдоган заявил, что приоритетом Турции является защита прав и интересов сирийского народа.

«Наш президент выразил признательность за конструктивную позицию Российской Федерации в этом процессе», — говорится в сообщении.

Minval.az