Певица Майли Сайрус попала в больницу с тонзиллитом, рассказала девушка в сториз своего инстаграма.

Ее уже навестили друзья, которые привезли цветы и помогли ей «перекроить» больничный халат, а также новый бойфренд Коди Симпсон. В сториз Майли показала, что Коди исполнил песню, написанную специально для нее. «Внезапно я начала чувствовать себя намного лучше», — поделилась Сайрус.

Майли Сайрус и Коди Симпсон встречаются несколько недель, сообщает онлайн-издание «Газета.ру». До этого Сайрус встречалась с девушкой, а ранее была замужем за актером Лиамом Хемсвортом.

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