Армия Ирана разработала мини-роверы Heidar-1, которые планирует использовать в качестве боевых роботов и роботов-«смертников». Фото и видео роверов выложены в официальном Twitter иранской армии.
Оборонно-промышленный комплекс значительно изолированной санкциями страны продолжает демонстрировать собственные разработки
По заявлениям разработчиков, прямоугольные шестиколесные роверы связаны сетью радиосвязи и оснащаются видеокамерами.
Project Heidar-1
Network-connected anti-infantry and armor smart UGVs pic.twitter.com/EvFfxh3Ehg
— Iran Military (@Iran_Military) 4 октября 2019 г.