Армия Ирана разработала мини-роверы Heidar-1, которые планирует использовать в качестве боевых роботов и роботов-«смертников». Фото и видео роверов выложены в официальном Twitter иранской армии.

Оборонно-промышленный комплекс значительно изолированной санкциями страны продолжает демонстрировать собственные разработки

По заявлениям разработчиков, прямоугольные шестиколесные роверы связаны сетью радиосвязи и оснащаются видеокамерами.

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