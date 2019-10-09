Турция в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа должна закрыть для американских военных авиабазу Инджирлик, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Трамп ранее в своем Twitter пригрозил «разрушить экономику Турции», если Анкара, по его мнению, «перейдет границы» дозволенного.

«Лучший ответ, который Турция может дать в ответ на американские угрозы, это начать сотрудничество с Дамаском и срочно закрыть для США базу Инджирлик. США введут себя по отношению к нашей стране как враги, и там уже начали звучать голоса об исключении Турции из НАТО», — сказал собеседник агентства.

По его словам, США поставили запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана 30 тысяч грузовиков с оружием.

«Это открыло против Турции настоящий фронт, что еще раз показывает: США видит Турцию, как врага», — добавил Перинчек.

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

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