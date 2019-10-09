

Милли Меджлис Азербайджана на пленарном заседании во вторник одобрил кандидатуру Али Асадова на пост премьер-министра страны. До выдвижения на пост главы правительства Али Асадов был помощником президента Азербайджана по экономическим вопросам.

По мнению руководителя Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгара Велизаде, «такого рода решения не принимаются спонтанно»

«Мамедов (бывший премьер- прим. ред) обдумал свое решение, посоветовался с главой государства. Решение об отставке ответственное. И вряд ли оно было принято внезапно. Наверняка вопрос был рассмотрен предметно, а затем уже принималось решение», – заявил он в беседе с Minval.az.

Вместе с тем, Велизаде напомнил, что новый премьер Али Асадов не является новичком в команде президента.

«На протяжении более 20 лет он был советником общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и действующего президента Ильхама Алиева. Он сопричастен ко всем процессам в экономике страны, которые происходили за последние десятилетия. То есть, в определенной степени – это тот человек, который стоял у истоков формирования нынешней экономической политики Азербайджана. В данном случае, это не какое-то шоковое, а вполне оправданное назначение.

С другой стороны, важно понимать, что происходит во властной вертикали в последнее время: на протяжении нескольких лет происходят изменения кадрового состава в правительстве. Приходят новые лица, происходит расформирование отдельных министерств, создание новых государственных институтов. И думаю, что вопрос назначения или смены руководства той или иной структуры надо рассматривать именно в этом ключе. То есть в смене поколения управленцев. Али Асадов долгое время занимал руководящие посты. По своему возрасту он моложе тех, кто уже занимал эту должность до него», — отметил И.Велизаде.

Каким запомнится Новруз Мамедов в памяти общественности в качестве премьер-министра?

По словам эксперта, в первую очередь, своей открытостью. И.Велизаде напомнил, что именно при Новрузе Мамедове деятельность Кабмина стала доступной для общественной оценки.

«В его команде появились молодые лица. В социальных сетях мы могли наблюдать за встречами, которые он проводил, за его беседами с различными партнерами страны, за какими-то внутренними мероприятиями. Он превратил Кабмин в более открытую структуру. Хотелось бы надеяться, чтобы и при новом премьере эта линия будет продолжена», — резюмировал наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az