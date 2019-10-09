Боевики радикального движения «Талибан» взорвали опорную вышку линий электропередачи в провинции Парван на востоке Афганистана, что привело к отключению электричества в столице страны Кабуле. Об этом сообщает ТАСС.

«В среду утром боевики «Талибана» взорвали опорную вышку линий электропередачи в уезде Саланг [провинции Парван] примерно в 70 км к северу от Кабула, оставив таким образом столицу в темноте», — сообщил источник.

Агентство отмечает, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Кабуле уже начались.

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