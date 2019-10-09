Турецкая армия вскоре пересечет границу Турции и Сирии совместно с войсками Сирийской свободной армии (ССА).

Как передает ТАСС, об этом в среду сообщил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Военные Турции совместно с Сирийской свободной армией в самом скором времени пересекут границу Турции и Сирии», — написал он на своей странице в Twitter.

Алтун также обратился к сирийским курдам, отметив, что «они могут либо сдаться, либо мы [Турция] остановим их попытки пресечь наши усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ)».

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