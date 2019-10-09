Жюри присяжных в Филадельфии обязало американскую компанию Johnson & Johnson выплатить восемь миллиардов долларов в качестве компенсации жителю Мэриленда, который подал иск на компанию в связи с тем, что она должным образом не предупреждала клиентов о побочных эффектах и рисках при применении антипсихотического препарата Risperdal, с сообщает издание Wall Street Journal.

По данным издания, Николас Мюррей в своем иске утверждал, что в детском возрасте с 2003 по 2008 годы он принимал препарат Risperdal, применяемый для лечения шизофрении и биполярного расстройства, однако у средства проявился побочный эффект – увеличение ткани молочной железы. По мнению истца, компания знала о рисках, но должным образом не уведомила докторов, выписывающих рецепт на лекарство.

В 2015 году суд присяжных вынес первый вердикт по этому делу, обязав компанию выплатить в качестве компенсации 1,75 миллиона долларов, позже сумма была снижена до 680 тысяч долларов. Однако истец подал апелляцию и по новому решению получит восемь миллиардов.

Представители компании заявили, что оспорят решение суда, чтобы «аннулировать этот необоснованный вердикт». Компания заявила, что сумма «абсолютно несоизмерима» с первоначальной компенсационной выплатой в размере 680 тысяч долларов, и выразила уверенность, что приговор будет отменен.

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