США вывели военных с севера Сирии из-за планирующейся Турцией военной операции, заявил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что военное присутствие США в Сирии при этом осталось неизменным.

«Позиция ведомства была и остается таковой, что создание зоны безопасности на севере Сирии — лучший путь к поддержанию стабильности. К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели силы США с севера Сирии с пути потенциального турецкого вторжения, чтобы обеспечить их безопасность. В настоящее время мы не вносили изменений в наше силовое присутствие в Сирии», — говорится в опубликованном заявлении.

Хоффман также опроверг сообщения некоторых американских СМИ, что президент Дональд Трамп не проводил консультации по сирийскому вопросу с главой Пентагона.

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