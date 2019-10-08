Генеральная Ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции утвердила законопроект, в соответствии с которым мандат правительства на проведение операций в Ираке и Сирии продлевается на год.

Как сообщает «Анадолу», в документе за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отмечается, что в связи с процессами, имеющими место в приграничных с Турцией регионах, а также сохраняющейся там атмосферой противостояния, риски и угрозы национальной безопасности Турции продолжают нарастать.

В законопроекте подчеркивается, что Турция придает большое значение защите территориальной целостности, национального единства и стабильности Ирака.

«Однако присутствие РКК и ДЕАШ в Ираке создает прямую угрозу для мира в регионе, стабильности и безопасности нашей страны», — отмечается в документе.

В документе также говорится, что Турция продолжает усилия по созданию зоны безопасности на востоке реки Евфрат в Сирии в соответствии со своими законными интересами в сфере национальной безопасности.

Мандат вступает в силу 30 октября 2019 года.

Minval.az