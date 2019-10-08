Он в очередной раз продемонстрировал: Турция — не та страна, с интересами которой можно не считаться

События вокруг Сирии вновь развиваются с мультипликационной скоростью. Еще 6 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями своей Партии справедливости и развития в Анкаре посетовал: окружение президента США Дональда Трампа не выполнило его поручений по выводу американских войск из районов Сирии к востоку от реки Евфрат. «Я лично показывал Обаме районы, которые может охватить эта зона. В последующем Трамп пришел к тому же выводу, что и Турция. Президент США поднял вопрос о выводе войск с востока от Евфрата. Однако его окружение не выполняет этого поручения», — цитировало его агентство «Анадолу».

Но не прошло и суток, как ситуация переменилась. Президенты Турции и США провели телефонный разговор. А затем Эрдоган заявил журналистам, что после переговоров, «как указал сам президент, начался процесс вывода войск. Ведутся переговоры между нашими инстанциями». После чего добавил: «Наша решимость сохраняется. Мы не можем смириться с угрозами террористических организаций». Кроме того, Эрдоган прокомментировал приглашение Трампа посетить США и заявил, что его визит в США, вероятно, состоится в первой половине ноября.

Первые сообщения, что американские войска начали покидать север Сирии, появились уже 7 октября. Турецкие источники подтверждают эвакуацию блокпостов у населенных пунктов Талль-Абьяд и Расулайн. В структурах «Сирийских демократических сил» — SDF, в чей состав и входят отряды PYD-YPG, тут же возопили об «ударе в спину» со стороны США. Вскоре Дональд Трамп решил объяснить мотивы своего решения испытанным способом — в «Твиттере»: «Курды воевали вместе с нами, но мы заплатили им за это огромные деньги и поставляли им вооружение. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я сдерживал эту войну почти три года, но нам пора выйти из этих нелепых бесконечных войн». После чего добавил: «Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны будут урегулировать эту ситуацию».

Первые сообщения о турецких воздушных ударах по курдским базам и конвоям поступили уже в ночь на 8 октября. Впрочем, это еще не обещанная Анкарой «большая» операция против террористов. Турция стягивает к сирийской границе войска и технику, но, по мнению многих экспертов, в Анкаре просто дают американцам время покинуть север Сирии. Тем более что, по оценкам турецких экспертов, там может находиться до 2 тысяч военнослужащих США.

И вот на этом фоне Дональд Трамп неожиданно сменил риторику и принялся грозить Анкаре «уничтожить турецкую экономику», если на севере Сирии Турция перейдет границы дозволенного. В Сенате так вообще пригрозили «вывести Турцию из НАТО» и ввести против нее санкции.

Намеренно оставим за рамками вопросы уважаемым сенаторам, в курсе ли они, какие существуют процедуры в НАТО, предусмотрен ли там вообще механизм «исключения» страны из состава блока и, наконец, какова политическая цена такого рода заявлений. Как понимать угрозы, озвученные Трампом? С чем связана такая резкая смена риторики и серия угроз в адрес своего союзника? Особенно после того, как в Вашингтоне уже приняли решение уйти с севера Сирии и громогласно об этом заявили?

Вполне возможно, что Дональд Трамп просто решает внутриполитические, вернее даже, внутрикабинетные проблемы. Как уверяют осведомленные источники, решение президента США вывести войска с севера Сирии для многих в Вашингтоне оказалось полным шоком. К тому же Вашингтон долго и не сказать чтобы совсем уж безрезультатно использовал курдские отряды для борьбы с ИГ, поставлял им оружие, обеспечивал политическое прикрытие… И теперь публично «сдать» своего союзника?

Другое дело, что беспроигрышного варианта поведения у Дональда Трампа действительно не просматривается.

Об этом уже не раз рассказывалось в прессе, в том числе и в Minval.az, но тем не менее напомним: использовать курдов в качестве главной наземной «ударной силы» против ИГ и режима Асада заодно решили еще в «команде» Барака Обамы. Идея и впрямь выглядела привлекательной, особенно после того, как стало понятно, что добиться перелома в Сирии исключительно при помощи воздушных ударов не получалось, а ситуация, которая на американском военном жаргоне именуется «boots on the ground» — «сапоги на земле», то есть участие американских солдат в масштабных сухопутных операциях — представлялась слишком рискованной. А тут появилась перспектива воевать с Асадом и ИГ чужими руками, вооружив для этой цели курдские отряды. Правда, существовала одна деталь: Турция, союзник США по НАТО, которая уже десятки лет вела борьбу с курдской террористической группировкой РКК. Но, напомним в который уже раз, здесь не последнюю роль сыграли прежние связи и самого Барака Обамы, и многих членов его команды с «армянским лобби». Конечно, для подавляющего большинства лоббистов армянских интересов на Капитолийском холме, не являющихся этническими армянами, это не столько идейный выбор, сколько политический бизнес. Более того, после перехода в структуры исполнительной власти такого рода связи и контакты прекращаются. Но вот именно эти вроде бы прекращенные связи и сыграли роковую роль: в команде Обамы оказалось слишком много тех, кто решил, что интересами Турции можно без колебаний пожертвовать. Только вот в результате армянские лоббисты из команды Обамы загнали США в такой «сирийский капкан», из которого не получится выбраться без имиджевых потерь. Помощь курдам грозит разрушить отношения Вашингтона с Анкарой. А Турция —не та страна, с которой можно вести себя по принципу «а куда они от нас денутся?» И не тот союзник, которого можно позволить себе потерять. Особенно теперь. И что делать? Публично «сдать» курдов, руками которых действительно воевали с ИГ? Или стоять и наблюдать, как рушатся отношения США с Турцией? У Дональда Трампа при всем нежелании участвовать в «нелепых бесконечных войнах» нет даже теоретической возможности отмотать все к «нулевой точке». Президенту США пришлось делать выбор, и он решил пожертвовать YPG. И теперь выстреливает громкие заявления в адрес Анкары, пытаясь изобразить, будто бы США «не до конца» сдали своих недавних союзников и вообще не поддерживают турецкую военную операцию против курдских террористов. Только вот все словесные угрозы после вывода войск — это, как бы поделикатнее, попытка «помахать кулаками после драки». Или «toydan sonra nagara». Таким образом Дональд Трамп в лучшем случае не добьется ничего. В худшем, «сдав» курдов, упустит еще и шанс на полную нормализацию отношений с Турцией.

Только вот все эти попытки Дональда Трампа усидеть на двух стульях вряд ли меняют общий вектор: курдов действительно «сдали». Точно так же, как в годы первой мировой войны «сдали» анатолийских армян, а в конце семидесятых — Южный Вьетнам. «Мы не собираемся поддерживать турок и не будем поддерживать SDF, — сказал The New York Times неназванный американский чиновник. — Если они столкнутся, мы просто останемся в стороне». Более того, если еще недавно в СМИ могли рассказывать красивые легенды о фантастической боеспособности курдских «пешмерга», то теперь уже понятно: без американской военной поддержки эти отряды против регулярной армии не выстоят. Особенно если это армия Турции

А это значит, что Турция успешно решила сложную задачу по «дипломатической подготовке» своей будущей «большой военной операции» в Сирии, призванной надежно обезопасить ее границы и территорию, прежде всего Восточную Анатолию. Не секрет: террористы РКК просачивались и просачиваются (пока еще просачиваются) на территорию Турции в основном из соседних стран. И теперь Эрдоган, анонсировав масштабную военную операцию в сирийском приграничье, одновременно решает несколько задач. Дело даже не в том, что в новой «буферной зоне» планируется разместить сирийских беженцев, счет которых в Турции идет на миллионы. Куда важнее, что Анкара получает возможность всерьез и надолго обезопасить свои границы. Эрдоган уже провел операцию «Щит Евфрата», затем — «Оливковая ветвь». И теперь продолжает планомерно выстраивать в Сирии «буферную зону» и отодвигает от своих границ отряды РКК. И если даже теперь Башар Асад, заручившись поддержкой недавних союзников США из числа тех же боевиков YPG, решит по старой памяти оказать поддержку действующим в Турции террористам, то им до турецкой границы надо будет по этой «буферной зоне» еще добраться. Если, конечно, получится, в чем, простите за «черный юмор», есть большие сомнения.

И самое главное, Эрдоган еще и в очередной раз продемонстрировал: Турция — не та страна, с интересами которой можно не считаться.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az