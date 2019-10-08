Сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных сирийских районах, намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя курдских властей на севере Сирии Бадрана Джиа Курда.

«Если США покинут этот район, в особенности приграничную [c Турцией] зону, наверняка мы будем вынуждены рассмотреть все возможные варианты [дальнейших действий]. В подобной ситуации мы можем начать переговоры с Дамаском или Москвой», — заявил представитель.

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