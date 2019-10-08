Бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов написал во вторник заявление об отставке в связи с выходом на пенсию, сообщил российскому агентству РИА Новости источник в правительстве Азербайджана.

«Заявление об отставке в связи с выходом на пенсию написано», — сказал собеседник агентства.

Милли Меджлис Азербайджана на пленарном заседании во вторник одобрил кандидатуру Али Асадова на пост премьер-министра страны.

Кандидатуру Асадова поддержали все 105 депутатов, принявших участие в заседании.

Minval.az