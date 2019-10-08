Нобелевский комитет по физике Шведской королевской академии наук присудил премию Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишель Майор за открытия в области астрономии.

Вчера, 7 октября, Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза. Они проводили исследование, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода.

9 октября назовут лауреата премии по химии. 10 октября — в области литературы за 2018 и 2019 годы, 11 октября назовут лауреата премии мира. В этом году размер денежной компенсации составляет 9 млн крон ($908 тыс.).

Minval.az