Власти Курдского автономного района (КАР) Ирака обратились к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой обеспечить безопасность курдов в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщает курдское новостное агентство Rudaw со ссылкой на заявление администрации главы Демократической партии Курдистана и бывшего президента автономии Масуда Барзани.

«Лидер партии выразил российскому министру иностранных дел обеспокоенность будущим сирийских курдов и попросил Россию сыграть роль для недопущения страданий этого народа в Сирии», — говорится в заявлении.

В понедельник Лавров провел встречу с премьер-министром Курдистана Масруром Барзани, в результате которой стороны договорились продолжить дальнейшие контакты. Масуд Барзани — сын курдского национального героя Мустафы Барзани, отец премьер-министра КАР Ирака Масрура Барзани и президента Нечирвана Барзани.

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